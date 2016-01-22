البث الحي
منوعات

كيري : جزء من أموال إيران المستردة قد يذهب لـ "الإرهابيين"

22/1/2016

جون كيري وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن قسماً من الأموال التي ستستعيدها إيران بعد رفع العقوبات ربما يذهب لتمويل بعض المنظمات العسكرية التي تعتبرها واشنطن "إرهابية".

وتقدر وزارة المالية الأمريكية قيمة الأموال التي ستستعيدها إيران إثر تخفيف العقوبات على اقتصادها بـ55 مليار دولار، بعد بداية تطبيق الاتفاق في شأن برنامجها النووي في  16 يناير/كانون الثاني الجاري.

ورداً على سؤال قناة "سي إن بي سي" لمعرفة ما إذا كان قسم من الـ 55 مليار دولار "سيقع بين أيدي إرهابيين"، أجاب كيري "أظن أن قسماً منها سيصل إلى الحرس الثوري وكيانات أخرى بعضها مصنف إرهابي".

ولم تدرج وزارة الخارجية الأمريكية "الحرس الثوري الإيراني" على لائحتها السوداء على رغم مطالبة الكونغرس بذلك، فيما تعتبر وزارة المالية قوات "القدس" المكلفة بالعمليات الخارجية للحرس الثوري كيانًا إرهابيًا منذ العام 2007، وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

وأضاف كيري، في تصريحات لاحقة، قائلا "إذا أمسكنا بهم – الإيرانيون-  وهم يمولون الإرهاب، فستكون لهم مشاكل مع الكونغرس الأميركي وآخرين".

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)