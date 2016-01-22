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كشف لغز غواصة ألمانية اختفت عام 1915 وعلى متنها 35 شخصا

22/1/2016

الغواصة غرقت عام 1915 على متنها 35 شخصا

ذكرت شركة متخصصة في توربينات الرياح أن الحطام الغامض الذي تم اكتشافه قبل ثلاثة أعوام قبالة سواحل بريطانيا، قد تم تحديده على أنه غواصة ألمانية تعود إلى الحرب العالمية الأولى.

وكانت شركة "سكوتيش باور رينيوابلز" قد اكتشفت الحطام على عمق نحو 30 مترا في سبتمبر/أيلول 2012 في بحر الشمال على بعد نحو 90 كيلومترا من الساحل الشرقي لإنجلترا.

وقال تشارلي غوردان، مدير المشاريع في مزرعة رياح "إيست أنجيليا وان" التابعة لشركة "سكوتيش باور رينيوابلز"، في بيان صحفي، إن فريق مسح قاع البحر كان يتوقع رؤية حطام "لكن هذا الاكتشاف كان مفاجئا تماما وكان مثيرا للاهتمام للغاية".

وبحسب البيان الصحفي للشركة فإن الغواصة التي تم العثور على حطامها كانت قد خرجت في دورية في الثالث عشر من يناير/كانون الثاني عام 1915 ولم تعد بعدها أبدا.

وتبين أنها الغواصة الألمانية "يو31" التي دمرت جراء لغم، وغرقت وعلى متنها كامل طاقمها المكون من أربعة ضباط و31 رجلا آخرين، حسبما أفاد مارك دانكلي، عالم الآثار البحرية.

واستغرق الأمر أكثر من ثلاثة أعوام لكي يتم التعرف على أصل الغواصة البالغ طولها 57 مترا بسبب ظروف الماء العكر الذي يحيط بها.

 

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