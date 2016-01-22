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كاميرون: لدينا مشاكل في الانضمام للاتحاد الأوربي

22/1/2016

 

قال رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" إن بلاده  لديهـا مشاكـل فـي الانضمام لعضوية الاتحاد الأوربي وتسعى لحلها، مضيفا أن أوربا تواجـه العديـد مـن المخاطـر فـي الوقـت الراهـن علـى رأسهـا التهديدات الإرهابيـة.

وأشار كاميرون خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الجمعة) إلى أن بريطانيا ستحمي حدودها سواء كان ذلك بجهود منفردة أو بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده لـديـنــا الـنـيــة لـلـقـضـاء عـلــى تـنـظـيـم الـدولـة الإسلامية ودعــم الجيـش الـعـراقـي.

وأشار إلى أن بريطانيا ستعقد قمة في الشهر المقبل لمناقشة أزمة اللاجئين وستساهم في جمع الأموال من أجل المساعدات الإنسانية.

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