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قايد السبسي :تنظيم الدولة و"خبثاء "يقفوا وراء الاضطرابات

22/1/2016

 قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ان ايادي خبيثة واشخاص مسجلين و معروفين بتوجههم الحزبي سواء كانوا تابعين لأحزاب مرخصة أو غير مرخصة  يقفوا  وراء الاضطرابات التي تشهدها تونس "

وأضاف الرئيس التونسي في خطاب وجهه للتونسيين عبر التلفزيون الرسمي للدولة "وداعش " قاصدا تنظيم الدولة " الموجودة في  الشقيقة ليبيا ظهرت ايضا في المشهد الأخير "

ووصف قايد السبسي تونس بأن عودها صلب وقوي وليس بهين ،كما وجه التحية لقوات الجيش والشرطة لدورهم في حماية أمن تونس والتزامهم بضبط النفس ولأنهم لم يطلقوا رصاصة واحدة في الاحتجاجات الاخيرة.

واشار الرئيس التونسي الي ان قطاع طرق ومسجلين خطر خاصة في المناطق الحدودية استغلوا الظروف التي تمر بها تونس وقاموا بسرقات واعتدوا على منازل وأن هذا هو السبب الذي جعل السلطات التونسية تفرض حظر التجول من الثامنة مساء الي الخامسة صباحا .

وقال الرئيسي التونسي أن تونس تشهد فلتان إعلامي زاد الطين بلة على حد قوله وأن بعض وسائل الاعلام في الخارج استضافت تونسيون زادوا الطين بلة ايضا عند حديثهم عن أزمة البطالة "

واعلن قايد السبسي  انه طلب من الحكومة تقديم مشروع لتقليص أزمة البطالة وقال "صحيح اننا نعلم امكانياتنا ولكننا سنستطيع ان نوفر التمويل اللازم لهذا المشروع وسنخرج من هذه الأزمة سالمين "

وأكد ان تونس ستحترم التزامتها الدولية سواء الالتزامات المالية او فيما يتعلق بالديموقراطية واختتم الرئيس التونسي خطابه بقوله "اشتدي يا أزمة تنفرجي "

المصدر : الجزيرة مباشر
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