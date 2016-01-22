فيديو فريدة الشوباشي :الحجاب يمثل حربا على الهوية المصرية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل موسع مقطع فيديو للكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي وهي تهاجم مجددا الحجاب والنقاب وتعتبرهما بمثابة اعتداء على الهوية المصرية .

وقالت الشوباشي خلال وجودها في أحد البرامج على فضائية مصرية "في اوروبا ممنوع النقاب وفي فرنسا ممنوع أن تضع اي رموز دينية في ملابسك اثناء وجودك في المدرسة "

واضافت "هنا كله باظ استاذه جامعية تريد ان تدخل الجامعة منقبة ،وحضانة ترغب في تحجيب الاطفال الموجودين فيها "

وتابعت الشوباشي بانفعال " مش كده دي حاجة جديدة علينا عمرنا ما كنا كده انا عمري احنا بقالنا 1400 سنة مسلمين وعمري ما شوفت مناظر زي اللي بشوفها دلوقتي دا اسلام جديد "

وتابعت "وانت حاليا لما تمشي في الشارع تلاقي واحدة لابسة اسدال وواحدة لابسة زي باكستاني وأنا بعتبر ده محاربة للهوية المصرية و اللي عاوزه تتحجب تلبس منديل بأوية اهو حجاب بيغطي الشعر"

وتساءلت الشوباشي "ليه كل ده يتم باسم العقيدة الإسلامية زي اللي بيدبحوا وهم بيكبروا وخلوا التكبير بقه مفزع بالنسبة للناس ليه كل ده "