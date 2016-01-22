صالح مسلم: يجب أن يكون هناك ممثلين للأكراد في محادثات جنيف

الزعيم الكردي _ صالح مسلم _ أرشيف

قال الزعيم الكردي السوري صالح مسلم (الجمعة) إنه لا بد من تمثيل الأكراد في محادثات السلام المقررة في جنيف.

وأوضح "مسلم" الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في تصريحات صحفية، أن إحدى جماعات المعارضة المعنية وهي جيش الإسلام" لها نفس فكر" تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وأشار مسلم إلى أن انعقاد المحادثات المقررة يوم 25 يناير بات محل شكوك لأسباب من بينها الخلاف على تشكيل وفد المعارضة.

وأضاف "إذا كانت هناك أطراف مؤثرة في القضية السورية لن تجلس على الطاولة فسيتكرر ما حدث في جنيف 2" في إشارة إلى مفاوضات فاشلة عقدت في جنيف عام 2014، مشيرا إلى ضرورة جلوس الجميع على طاولة الحوار للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة في سوريا.

وقالت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية إنها ستقاطع مفاوضات جنيف إذا ما أصرت روسيا على ضم وفد المعارضة شخصيات أخرى يمكن اعتبارها قريبة من طريقة تفكيرها فضلا عن حزب الاتحاد الديمقراطي وهو أكبر حزب كردي سوري ووحدات حماية الشعب التابعة له.

وقال "محمد علوش" كبير المفاوضين في هيئة التفاوض أمس الخميس إن "المكان الطبيعي" لحزب الاتحاد الديمقراطي مع وفد الحكومة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: من الواضح أنه في نهاية المطاف يجب أن يكون حزب الاتحاد الديمقراطي والجماعات المرتبطة به جزءا من أي اتفاق نهائي لكن في الأجل القصير سيكون ذلك معضلة.

وأضاف المصدر "لا يمكن أن نخاطر بنسف هيئة تفاوض (الرياض) لا تعتبر المعارضة حزب الاتحاد الديمقراطي معارضا للنظام وليس له مكان بجانبها على الطاولة".

وأعلن أكراد سوريون إقامة منطقة حكم ذاتي في أجزاء من شمال البلاد على الحدود مع تركيا وهو ما أغضب أنقرة .