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شاهد: مؤتمر صحفي لداوود أوغلو وميركل

22/1/2016

 

قال رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" إن أزمة اللاجئين السوريين ستستمر طالما ظـل "بشار الأسد" في سدة الحكم، مضيفا أنه لابد من وضع حل جذري للأزمة السورية حتى يتمكن ملايين اللاجئين من العودة إلـى وطنهـم.

وأضاف "داود أوغلو" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة الألمانية "برلين" أن المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" تتحرك بضميـر إنسانـي تجاه أزمة اللاجئين المسلمين عكس الكثير من القادة الأوربيين.

وأوضح  "داود أوغلو" أن بلاده تستضيف أكثر مـن مليونـي لاجئ سوري ونحو 300 ألف لاجئ عراقي من دون أن تنتظر مساعدة من أحد، مشيرا إلى أنها كانـت ومازالـت تتبـع سياسة الـباب الـمفتوح أمام اللاجـئـيـن الـسوريين، كما تديـن الإرهاب فـي أي مكان بالعالم .

وأعرب  "داود أوغلو" عن أسفة الشديد علـى الضحايـا الألمان الـذيـن سـقـطـوا فـي حادث اسطنبول "الإرهابي".

 من جانبها قالت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" إنه لا يـمـكـن لأية دولـة أن تـواجـه وحدهـا مـشـكـلـة الإرهـاب التـي باتـت تهدد العالـم الآن، مضيفة  "سنمنـح الحكومـة التركيـة ثلاثـة مليارات دولار لمساعدتها في إيواء ملايين اللاجئين السوريين وغيرهم".

وأشارت "ميركل" إلى أن بلادها ستعـمـل مـع الـولايـات الـمتحدة وتركيـا مـن أجـل وضـع حــل جـذري لـلأزمــة السـوريـة .

المصدر : الجزيرة مباشر
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