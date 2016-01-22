شاهد : لقطات أولية لتفجير "الهرم"

حصلت الجزيرة مباشر على صورة أولية لانفجار وقع في حي الهرم بمحافظة الجيزة بمصر ، راح ضحيته عشرة أشخاص من بينهم سبعة من أفراد الشرطة ، وأشارت مصادر إلى أن الانفجار نجم عن انفجار بورشة لتصنيع المتفجرات والقنابل أثناء اقتحامها من قبل قوات الأمن، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وأضافت مصادر الجزيرة أن قيادات الأمن وفرق البحث الجنائي والمفرقعات هرعت إلى مكان الانفجار، ونقلت سيارات الإسعاف الضحايا والمصابين في الحادث الذي وقع الليلة في منطقة سكنية مكتظة، وأفاد مسؤولون أمنيون بأن شدة الانفجار أدت إلى إلحاق أضرار بالعمارة التي توجد فيها الشقة التي تعرضت للمداهمة.