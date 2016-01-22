شاهد: لاجئون سوريون يلحقون بأسرهم في بريطانيا

بعد أن حصلوا على تصريح للانتقال إلى الأراضي البريطانية للانضمام إلى أسرهم، وبعد رحلة عناء ، وصل أربعة مهاجرين سوريين شبان إلى لندن ليلة الخميس.

كان الأربعة يعيشون في ظروف بائسة في مخيم يعرف باسم "الغابة" في ميناء كاليه الفرنسي جنبا إلى جنب مع آلاف آخرين على أمل الوصول إلى بريطانيا.

وبعد طول انتظار ، أصدر قضاة الهجرة حكما بانضمام هؤلاء اللاجئين الأربعة إلى أسرهم التي تعيش بالفعل في المملكة المتحدة ، ليشعر الشبان الأربعة بسعادة غامرة بعد طول عناء ، عندما وصلتهم الأخبار في فرنسا.

كان في استقبالهم لدى وصولهم إلى محطة سانت بانكراس الدولية في لندن بعد السفر بالقطار عبر نفق القنال حشد كبير من المهنئين.

وفي مواجهة احتمالات أن يحذو مئات حذوهم ، ذكرت وزارة الداخلية البريطانية أنها تعتزم "الالتزام بالمبدأ الراسخ الذي ينص على أن من يسعون للحصول على الحماية ينبغي عليهم أن يطلبوا اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه".