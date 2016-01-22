البث الحي
منوعات

شاهد: لاجئون سوريون يلحقون بأسرهم في بريطانيا

22/1/2016

بعد أن حصلوا على تصريح للانتقال إلى الأراضي البريطانية للانضمام إلى أسرهم، وبعد رحلة عناء ، وصل أربعة مهاجرين سوريين شبان إلى لندن ليلة الخميس.

كان الأربعة يعيشون في ظروف بائسة في مخيم يعرف باسم "الغابة" في ميناء كاليه الفرنسي جنبا إلى جنب مع آلاف آخرين على أمل الوصول إلى بريطانيا.

وبعد طول انتظار ، أصدر قضاة الهجرة حكما  بانضمام هؤلاء اللاجئين الأربعة إلى أسرهم التي تعيش بالفعل في المملكة المتحدة ، ليشعر الشبان الأربعة بسعادة غامرة بعد طول عناء ، عندما وصلتهم الأخبار في فرنسا.

 كان في استقبالهم لدى وصولهم إلى محطة سانت بانكراس الدولية في لندن بعد السفر بالقطار عبر نفق القنال حشد كبير من المهنئين.

وفي مواجهة احتمالات أن يحذو مئات حذوهم ، ذكرت  وزارة الداخلية البريطانية  أنها تعتزم "الالتزام بالمبدأ الراسخ الذي ينص على أن من يسعون للحصول على الحماية ينبغي عليهم أن يطلبوا اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه".

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)