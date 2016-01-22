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شاهد: عواصف ثلجية تصيب مطارات أميركا بالشلل

22/1/2016

تسببت موجة من الطقس السيء في الولايات المتحدة  في إلغاء شركات الخطوط الجوية أكثر من 5000 رحلة ،  فيما  قال مطار فيلادلفيا إنه سيلغي كل رحلاته ليوم السبت.

العاصفة الثلجية التي تضرب أنحاء الولايات المتحدة ، قال خبراء الطقس إنها تهدد بدفن المنطقة تحت ثلوج قد يصل سمكها إلى 30 بوصة ، لا سيما أركنساس وتينيسي وكنتاكي.

وفيما يعد ظرفا استثنائيا ، تستعد واشنطن لاستقبال العاصفة الثلجية التي تشهد الولاية  مثيلا لها  منذ نحو  90 عاما ، ووصفت دائرة الارصاد الجوية الوطنية العاصفة بأنه "يحتمل أن تكون معوقة للأنشطة الحياتية في شمال شرق البلاد" ، مع تساقط للثلوج قد تتجاوز 2 قدم في مناطق مترو بالتيمور وواشنطن.

خبراء الأرصاد الجوية قالوا إن ولاية  نيويورك وأجزاء من ضواحي لونغ ايلاند ونيو جيرسي  قد تتعرض في وقت مبكر السبت لتراكم ثلوج قد يصل الى 12 بوصة (30 سم) في المنطقة ، كما توقعوا أن يتعرض جنوب شرق ولاية بنسلفانيا، بما في ذلك فيلادلفيا، لثلوج قد يتجاوز سمكها (25-42 سم) من الثلوج.

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