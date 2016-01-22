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شاهد: عمليات نهب في ضواحي العاصمة التونسية

22/1/2016

سرق لصوص محلات تجارية في ضاحية المنيهلة في تونس العاصمة (الجمعة) مع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد وهي أكبر مظاهرات منذ  الثورة التونسية في العام 2011. 

وقال بيان لوزراة الداخلية إنه بعد التعدي على الممتلكات العامة والخاصة تقرر فرض حظر التجوال الذي يبدأ من الساعة الثامنة ليلا ويستمر حتى الخامسة صباحا اعتبارا من اليوم الجمعة. 

وبعد أيام من الاحتجاجات الهادئة تحولت الاحتجاجات أمس الخميس  إلى أعمال عنف واشتباكات عنيفة مع قوات مكافحة الشغب، وأحرق محتجون مراكز للشرطة في عدة مدن. وفي العاصمة تونس هاجم المحتجون عشرات المحلات التجارية والبنوك،  فيما سجلت عمليات نهب وتدمير.

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