شاهد: زرافة نادرة تلد توأم بحديقة بالأرجنتين

لأول مرة تفتح حديقة الحيوان في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس بابها للزوار لمشاهدة زرافة من نوع نادر ومولودها الذكر والذي ولد مع توأم له إلا أن الأخر لم ينج بعد عملية الولادة.

وسيتم إعطاء صغير الزرافة، البالغ من العمر ثلاثة أشهر ويزن 180 كيلوغراما، اسمًا.

الزرافة الأم تبلغ من العمر 16 عاما وهي من مواليد حديقة حيوان بوينس أيرس، وهي التي وضعت توأم من الذكور وهي عملية نادرة الحدوث، حيث إنها سجلت فقط في الصين وتكساس.

ويشار إلى أنه عندما يكتمل نمو الزرافة يمكن أن يصل إلى 5.5 متر للقامة، ما يجعلها أطول الثديات البرية على كوكب الأرض.