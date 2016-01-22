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شاهد: زرافة نادرة تلد توأم بحديقة بالأرجنتين

22/1/2016

لأول مرة تفتح حديقة الحيوان في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس بابها للزوار لمشاهدة زرافة من نوع نادر ومولودها الذكر والذي ولد مع توأم له إلا أن الأخر لم ينج بعد عملية الولادة.

وسيتم إعطاء صغير الزرافة، البالغ من العمر ثلاثة أشهر ويزن 180 كيلوغراما، اسمًا.

الزرافة الأم تبلغ من العمر 16 عاما وهي من مواليد حديقة حيوان بوينس أيرس، وهي التي وضعت توأم من الذكور وهي عملية نادرة الحدوث، حيث إنها سجلت فقط في الصين وتكساس.

ويشار إلى أنه عندما يكتمل نمو الزرافة يمكن أن يصل إلى 5.5 متر للقامة، ما يجعلها أطول الثديات البرية على كوكب الأرض.

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