شاهد: تظاهرات مصرية رافضة للانقلاب قبيل ذكرى ثورة 25

خرجت تظاهرات اليوم الجمعة في عدة محافظات مصرية رافضة للانقلاب العسكري في جمعة " ثورتنا هنكملها " والتي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.

ففي شبرا الخيمة انطلقت بعد صلاة الجمعة مسيرة ضد ما تصفه بحكم العسكر، في بداية فعاليات أسبوع ثورتنا هنكملها .

كما نظمت حركة نساء ضد الانقلاب بمركز بنها مسيرة حيث قامت المتظاهرات برفع لافتات رابعة وكروت حمراء مطالبين بها رحيل النظام الحالي، وقد أكدت المتظاهرات على استمرار ما سموه نضالهم الثوري حتى عودة الرئيس الشرعي محمد مرسى، وكافة الحقوق والقصاص العادل للشهداء والمعتقلين والمصابين، على حد وصفهم .

وفي مدينة الفيوم خرجت عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد عبد الله وهبي ، تظاهرة دعوا خلالها جموع الشعب المصري للاحتشاد في الميادين من أجل الدفاع عن ما أسموه ثورته المسروقة وحريته المسلوبة .

وفى يوسف الصديق تظاهر أهالي قرى" النزلة ، وأبو صايم " في تظاهرات كبيرة ، وسط مشاركة واسعة للحركات الشبابية والطالبات ونساء ضد الانقلاب ، منددين بإهمال السلطات للصعيد، وتدني مستوى الخدمات المعيشية، بحسب شهود عيان.

و في الإسكندرية خرج المتظاهرون بالمنتزه في منطقة العوايد شرق الإسكندرية للمطالبة برحيل ما سموه النظام العسكري متوعدين النظام الحالي يوم 25 يناير القادم. وجابت المسيرة شوارع المنطقة منددين بهتافات (حى حى 25 جى ) رافعين إشارات رابعه العدوية ومطالبين بسرعة الإفراج عن المعتقلين .

و في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية نظم التحالف الوطني بالاشتراك مع شباب ونساء ضد الانقلاب مسيرة صباحية داخل مدينة الصالحية الجديدة .

كما قام المتظاهرون بمدينة أولاد صقر بعمل سلسلة بشرية ضد ما سموه حكم العسكر منددين بانقطاع التيار الكهربي وأزمة نقص أنابيب الغاز والوقود وضد الاختفاء القسري وما وصفوه بأحكام الإعدام الجائرة.

وفي مدينة "أبوحماد" بمحافظة الشرقية خرج المئات في مظاهرة منددين بارتفاع الأسعار والمؤتمر الاقتصادي، والذي وصفوه بمؤتمر بيع مصر للأجانب.

وفي حي المعادي بمحافظة القاهرة خرجت مسيرة من أمام مسجد الفردوس منددة بالانقلاب وبتعذيب المعتقلين مما أدى إلى وفاة عدد منهم تحت التعذيب.

كما خرجت مظاهرات بمحافظات الغربية والقليوبية ودمياط وسوهاج وبني سويف التي نظم فيها وحدها أكثر من 60 فعالية في إطار الاستعدادات لذكرى الثورة.