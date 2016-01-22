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شاهد : تساقط الثلوج يُنَشِط موسم التزلج في لبنان

22/1/2016

أقبل متزلجون على منحدرات التزلج في لبنان بعد أن هيأ سقوط ثلوج بشكل معقول في الآونة الأخيرة ظروفا ملائمة لبدء موسم تزلج جدي.
 
ولم يشهد منتجع كفر دبيان للتزلج -الذي يقع على مسافة ساعة بالسيارة من العاصمة بيروت- سقوط ثلوج تُذكر مع بداية فصل الشتاء.

 لكن محبي التزلج على الجليد يتدفقون الآن على المنتجع بعد أن غطت الثلوج منحدراته.
  
وتُعَول فنادق ومحلات بيع أدوات التزلج ومطاعم ومحطات تزلج على موسم جيد لتحقيق مكاسب. وهدد الدفء الغريب والبداية الجافة لفصل الشتاء مصادر الرزق لمئات الأشخاص.
 
 ويوجد في منتجع كفر دبيان 42 منتجعا للتزلج ومسارات تدريب بطول 80 كيلومترا يستمتع بها المتزلجون. وتتسع هذه المنحدرات لنحو ثمانية آلاف متزلج في وقت واحد.
 
 ويُقبل ألوف المتزلجين على منحدرات التزلج في عطلة نهاية الأسبوع إذا كان مستوى الثلج يسمح بفتحها.

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