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شاهد : الرئيس الصيني يزور مصر ويقدم دعما ماليا وسياسيا

22/1/2016

وقعت الصين اتفاقات لاستثمارات ومساعدات بمليارات الدولارات مع مصر خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ للقاهرة يوم أمس الخميس، وعبرت عن دعمها لجهود مصر للحفاظ على الاستقرار والتي شملت حملة صارمة على المعارضة.
  
ووصل شي جين إلى مصر أمس في ثاني محطة من جولة بالشرق الأوسط تشير إلى جهود بكين لتعزيز نفوذها في المنطفة التي تزودها بإمدادات النفط الحيوية.
 
وتأتي الزيارة قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السنوية لثورة 25 يناير  2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك بعد أن حكم البلاد 30 عاما.

ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -الذي حذر الشهر الماضي من تنظيم احتجاجات في ذكرى الثورة – هذا التعاون بأنه "غير مسبوق".

 

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