شاهد: إسرائيل تهدم منازل بالضفة "ممولة من الاتحاد الأوربي"

هدمت القوات الإسرائيلية يوم أمس الخميس أربعة مبان يقيم فيها فلسطينيون في الضفة الغربية مولها الاتحاد الأوربي ضمن مشروع له، ويتوقع أن يؤدي هدم المباني إلى تعميق الصدع المستمر في العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوربي.



وأقيمت المباني لإسكان بدو في منطقة (إي1) الحساسة على نحو خاص والواقعة بين القدس المحتلة والبحر الميت.



ولم تبن إسرائيل مستوطنات في تلك المنطقة لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي يعتبران ذلك خطا أحمر باعتبار أنه يمكن أن يقسم الضفة الغربية وأن يفصل الفلسطينيين فيها عن القدس الشرقية و التي تريد السلطة الفلسطينية اتخاذها عاصمة للدولة المزمع إقامتها بجانب إسرائيل.

