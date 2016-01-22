البث الحي
منوعات

شاهد: إسرائيل تهدم منازل بالضفة "ممولة من الاتحاد الأوربي"

22/1/2016

هدمت القوات الإسرائيلية يوم أمس الخميس أربعة مبان يقيم فيها فلسطينيون في الضفة الغربية مولها الاتحاد الأوربي ضمن مشروع له، ويتوقع أن يؤدي هدم المباني إلى تعميق الصدع المستمر في العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوربي.
 
وأقيمت المباني لإسكان بدو في منطقة (إي1) الحساسة على نحو خاص والواقعة بين القدس المحتلة والبحر الميت.

 ولم تبن إسرائيل مستوطنات في تلك المنطقة لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي يعتبران ذلك خطا أحمر باعتبار أنه يمكن أن يقسم الضفة الغربية وأن يفصل الفلسطينيين فيها عن القدس الشرقية و التي تريد السلطة الفلسطينية  اتخاذها عاصمة للدولة المزمع إقامتها بجانب إسرائيل.
 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

حقوقيون: فرنسا تمد البساط الأحمر لدكتاتور

إبمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي في لقاء سابق بفرنسا-أرشيفية (الاناضول)