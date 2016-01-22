شاهد: أكبر مسابقة للكلاب في الولايات المتحدة

تدور التساؤلات بين مربي الكلاب في الولايات المتحدة حول هوية الفائز بجائزة استعراض الكلاب في دورته 14، حيث تدور المنافسة بين آلاف الكلاب التي أحضرها أصحابها من أنحاء البلاد للمشاركة في هذه المناسبة.

يقول المنظمون إنه للمرة الأولي في تاريخ هذه الاحتفالات يتم التوسع على هذا النحو، حيث تجري مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف كلب من نحو خمسين ولاية، في ثلاث فعاليات مختلفة، كما تشارك أكثر من 199 سلالة ، بينها سبع سلالات نادرة تشارك للمرة الأولى في هذه الاحتفالات، التي تعد ثاني أطول حدث رياضي في الولايات المتحدة والتي ستنطلق في الخامس عشر والسادس عشر من فبراير/شباط المقبل.