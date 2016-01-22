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شاهد: أكبر مسابقة للكلاب في الولايات المتحدة

22/1/2016

تدور التساؤلات بين مربي الكلاب في الولايات المتحدة حول هوية الفائز بجائزة استعراض الكلاب في دورته  14،  حيث تدور المنافسة بين آلاف الكلاب التي أحضرها أصحابها من أنحاء البلاد للمشاركة في هذه المناسبة.

يقول المنظمون إنه للمرة الأولي في تاريخ هذه الاحتفالات يتم التوسع على هذا النحو، حيث تجري مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف كلب من نحو خمسين ولاية، في ثلاث فعاليات مختلفة، كما تشارك أكثر من 199 سلالة ، بينها سبع سلالات نادرة  تشارك للمرة الأولى في هذه الاحتفالات، التي تعد ثاني أطول حدث رياضي في الولايات المتحدة والتي ستنطلق في الخامس عشر والسادس عشر من فبراير/شباط المقبل.

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