سيرينا تلامس عتبات بطولة استراليا المفتوحة للتنس

لاعبة التنس الأمريكية- سيرينا ويليامز

شقت سيرينا وليامز المدافعة عن اللقب طريقها بقوة نحو الدور الرابع لبطولة استراليا المفتوحة للتنس بفوزها الساحق على الروسية الشابة داريا كاساتكينا 6-1 و6-1.

ولم تظهر سيرينا التي خاضت مباراتها رقم 80 على ملاعب ملبورن بارك – أي قدر من الرحمة أمام منافستها البالغة من العمر 18 عاما والتي تخوض أولى مشاركتها في البطولة – وسددت 24 ضربة حاسمة واقتنصت عشر نقاط من عشر محاولات لها على الشبكة في ملعب رود ليفر.

وأشارت المصنفة الأولى عالميا إلى أنها تعتقد أنها لعبت بشكل رائع في بقية مبارياتها ، وأنها قدمت مجهودا كبيرا في مباراتها الأولى أمام الايطالية كاميلا جيورجي.

وستواجه سيرينا – الساعية إلى لقبها السابع في ملبورن بارك ورقم 22 على مدار مسيرتها – لاعبة روسية أخرى غير مصنفة وهي مارجريتا جاسباريان في الدور المقبل للبطولة.