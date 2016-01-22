روسيا .. عدد المصابين بالإيدز يتخطى حاجز المليون

قال خبير في علاج مرض الإيدز في روسيا إن انتشار الوباء وصل لنقطة تحول بعد تجاوز عدد المصابين بفيرس "إتش.آي.في" المسبب للمرض حاجز المليون شخص محذرا من أن معدل العدوى بلغ مستويات قياسية.



وقال فاديم بوكروفسكي رئيس المركز الاتحادي للإيدز إن روسيا سجلت المريض رقم مليون يوم الأربعاء الماضي وهي سيدة تبلغ من العمر 26 عاما بجنوب البلاد.



وقال بوكروفسكي إن العدد الفعلي للمصابين بالفيروس قد يكون 1.5 مليون شخص أو واحدا في المئة من السكان بناء على تقديراته وتقديرات خبراء آخرين. وأضاف قائلا "الوباء ينتشر ولسوء الحظ الإجراءات التي اتخذت لم تكن كافية… نحن في مرحلة انتقالية."



وقال الخبير الروسي إن 204 آلاف توفوا بالفيروس في روسيا منذ تسجيل أول حالة في عام 1987 .

وتقول بيانات حكومية إن 24 ألف حامل للفيروس توفوا في 2014 منهم 12 ألفا توفوا نتيجة إصابتهم مباشرة بالإيدز.