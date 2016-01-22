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"دي كابريو" ينقل فضيحة فولكس فاغن إلى هوليوود

22/1/2016

الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابري

استلهم النجم السينمائي الشهير ليوناردو دى كابرى" وصاحب شركة الإنتاج السينمائي "ايبيان واى" بالاشتراك مع شركة "بارامونت" للإنتاج السينمائي فضيحة كبرى شركات السيارات الألمانية فولكس فاغن، وموتور سياراتها الديزل التي اندلعت في 20 سبتمبر/أيلول الماضي لتحويل هذه الفضيحة إلى فيلم سينمائي.

وقد قامت شركتان للإنتاج السينمائي بشراء حقوق السيناريو الذي يعده الصحفي الأمريكي "جاك ايفنج" من نيويورك تايمز والذي يتناول فيه أحداث هذه الفضيحة التي وقعت في الفترة من 2009 حتى 2015، والتي زورت فيها الشركة الحاسب الخاص بموتور السيارات والتي يغير فيها اختبارات المضادة للتلوث على الإدارة الأمريكية مما تسبب في استقالة رئيس الشركة الألمانية مارتن – ونتركون، كما خسرت الشركة 35% من رأس مالها في البورصة.

ومن المعروف أن النجم السينمائي ليوناردو دى كابرى يهتم بمشاكل البيئة ويدافع من أجل المحافظة عليها وقد أقام شركة متخصصة للمحافظة على الصحة على المدى الطويل وتحسين إعاشة المواطنين على الكرة الأرضية وقد أنفق ملايين الدولارات في مشروعات حماية البيئة من كل ما يلوثها ويؤثر على حياة البشر.

 

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