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حظر تجوال ليلي بتونس والمعارضة تنتقد الحلول الأمنية

22/1/2016

الهمامي: الحكومة الحالية تدفع البلاد نحو الإفلاس ـ الجزيرة مباشر

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة عن فرضها لحظر تجوال ليلي في كامل أنحاء البلاد في أعقاب احتجاجات وأعمال حرق وتخريب شهدتها عدة مدن.

وأفاد بيان من وزارة الداخلية أن حظرا للتجوال يبدأ سريانه اليوم بدءا  من الساعة الثامنة ليلا وحتى الساعة الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي.

ويأتي قرار الحظر بحسب الوزارة بسبب "ما شهدته البلاد من اعتداءات على  الأملاك العامة والخاصة وما بات يشكله تواصل هذه الأعمال من مخاطر على  أمن الوطن والمواطن".

وحذرت الوزارة من عواقب مخالفة حظر التجوال لكنها استثنت في ذلك الحالات  الصحية والطارئة.

وتشهد عدة مدن في تونس منذ الأحد الماضي احتجاجات لعاطلين عن العمل  يطالبون بفرص عمل وبالتنمية؛ لكن سادت الاحتجاجات ليل الخميس ـ الجمعة  عمليات تخريب ونهب لمحلات وبنوك وحرق لمقار أمنية.

من جهته رفض حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية ما وصفه بالعودة إلى الحلول الأمنية أو تجريم الحركة الشبابية أو إلصاق تهم الإرهاب بها.

وأضاف الهمامي، في مؤتمر صحفي لبيان موقف الجبهة من الاحتجاجات التي اندلعت في عدة محافظات تونسية، أن الحكومة الحالية تنتج نفس أساليب التسيير المفلسة والتي تدفع بالبلاد نحو الإفلاس.

وشدد على دعم مطالب الشباب، داعيا مناضلي الجبهة الشعبية إلى الانخراط في الحركة المطلبية.

 

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