تنظيم الدولة يضرم النار في خزانات نفطية شمال ليبيا

تنظيم الدولة يضرم النار في خزانات نفطية براس لانوف

أضرم مقاتلون ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية النار في خزانات نفط في هجوم جديد على ميناء راس لانوف في شمال ليبيا (الخميس) مهددين بشن المزيد من الهجمات.

وقال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إن راس لانوف المغلق منذ ديسمبر كانون الأول 2014 سيبقى كذلك "لوقت طويل" بسبب الأضرار التي لحقت به جراء الهجمات .

وقال محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المتشددين اقتحموا الميناء النفطي في وقت مبكر من الصباح واشتبكوا مع حرس المنشآت النفطية قبل أن ينسحبوا ويطلقوا النار من مسافة بعيدة مما أدى إلى اشتعال أربعة خزانات.

ونبّهت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن المنطقة تواجه "كارثة بيئية" بعد أن غطى الدخان المنطقة وألحق أضرارا بخطوط الكهرباء التي تغذي مناطق سكنية وصناعية.