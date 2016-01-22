تقارير: السينما الصينية ستتفوق على الأمريكية في إيرادات 2017

تمتلك الصين أكثر من 30 ألف شاشة عرض سينما

توقعت تقارير المكتب الياباني للتحليلات الاقتصادية "نومورا" أن يتعدى شباك تذاكر السينما الصينية مثيله في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017، بعد أن بيعت خلال العام الماضي 1.26 مليار تذكرة سينمائية في الصين بلغت عائداتها أكثر من 6.2 مليار دولار أي حوالي 5.5 مليار يورو، وهو ما يجذب منتجي السينما الغربيين للسيطرة على سوق السينما الصينية.

وتمتلك الصين 31 ألفا و297 شاشة عرض سينمائية، وهذه الأرقام في ارتفاع مستمر وفقا لتقارير المكتب الياباني للتحليلات الاقتصادية (نومورا).

إلا أن التقرير يحذر من مراقبة مركز "سارفت" القوى الكبرى التي تفرض وصايتها على السينما الصينية وتمارس الرقابة بقوة.

ويهدف منتجو السينما الغربية إلى السيطرة على سوق السينما الصينية بالرغم من وجود رقابة ذاتية على الأفلام التي تعرض؛ لذلك فهم يعرضون سيناريو أفلامهم على المستشارين الوطنيين قبل عرض الأفلام ويتم تغيير المشاهد وفقا لمتطلبات الرقابة الصينية.