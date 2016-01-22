تراجع أنشطة الصيد الجائر لوحيد القرن بجنوب افريقيا

وحيد القرن _ رويترز

قالت وزارة العدل في جنوب أفريقيا أمس الخميس، إن أنشطة الصيد الجائر لوحيد القرن في البلاد تراجعت لأول مرة منذ عام 2007 بسبب تشديد الاجراءات في المحميات والمتنزهات الوطنية.

وأشار وزير العدل في العاصمة بريتوريا "مايكل ماسوثا"، إلى تراجع أنشطة الصيد غير المشروع العام الماضي إلى 1175 بالمقارنة بعام 2014.

وأضاف "يسعدني أن أعلن اليوم أنه للمرة الأولى في خلال عقد من الزمن تتراجع أنشطة الصيد غير المشروع".

وأوضح "ماسوثا"، أن معظم من يقومون بالصيد الجائر من "موزامبيق" المجاورة التي تتاخم "كروجر" والتي لا تزال واحدة من أفقر دول العالم على الرغم من اكتشافات الغاز والفحم بها.

وأضاف الوزير أن " متنزه كروجر الوطني بجنوب أفريقيا يضم أكبر عدد من وحيد القرن في العالم وبه من ثمانية آلاف إلى تسعة آلاف من وحيد القرن الأبيض أي نحو نصف أعداد هذا النوع في جنوب أفريقيا".

وبحسب تقديرات غير رسمية، يوجد في جنوب أفريقيا نحو 18 ألفا من حيوان وحيد القرن الأبيض ونحو ألفين من وحيد القرن الأسود، وهو ما يمثل أكثر من 80 في المئة من أعداد وحيد القرن في العالم .

كانت معدلات الصيد الجائر لوحيد القرن بغرض اقتناء قرونها قد قفزت لتلبية الطلب المتزايد من دول آسيوية تستخدم هذه القرون في الطب الشعبي.