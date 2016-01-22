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بايدن ينتقد "تقييد حرية الإعلام" في الشرق الأوسط

22/1/2016

نائب الرئيس الأمريكي – جو بايدن

قال نائب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الجمعة، إن ترهيب وسائل الإعلام وتقييد حرية استخدام الإنترنت واتهام أكاديميين بالخيانة لا يعطي مثالا جيدا في الشرق الأوسط.

وقال "بايدن" خلال زيارة إلى تركيا  إنه "كلما نجحت تركيا زادت قوة الرسالة التي تبعث  بها إلى الشرق الأوسط بأسره وأجزاء من العالم بدأت لتوها في التعامل مع مفهوم الحرية." 

وأشار إلى أنه عندما يتعرض العاملون في وسائل الإعلام لما وصفه بالترهيب أو السجن عند كتابة تقارير ناقدة ،  وعندما تقيد حرية الإنترنت وتحجب مواقع التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وتويتر ويتهم أكثر من ألف أكاديمي بالخيانة لمجرد توقيع عريضة، فهذا ليس المثال الذي يتعين أن يضرب".

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