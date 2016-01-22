المنصف المرزوقي يدعو لمؤتمر وطني يشارك فيه الجميع

الرئيس التونسي السابق _ المنصف المرزوقي

دعا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي (الجمعة) لمؤتمر وطني يشارك فيه الجميع بع الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت عدة مدن منذ نحو الأسبوع.

واعتبر "المرزوقي" الذي تولى الرئاسة إثر انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام2011 بعد الثورة بتزكية الأحزاب الفائزة آنذاك، أن الحكومة الحالية فشلت في تحقيق ما وعدت به الشعب ولا مستقبل لها، مضيفا أن الحلول الاقتصادية كانت مجرد مزايدات وأكاذيب على حد قولة.

وأوضح "المرزوقي" الذي خسر انتخابات العام 2014 أمام الرئيس الحالي "الباجي قايد السبسي" في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن "الحكومة الحالية هي من أضعف الحكومات. ورئيس الحكومة يتلقى الأوامر من رئيس الجمهورية على الرغم من أنه يتمتع بصلاحيات واسعة طبقا للدستور" .

وقال الرئيس التونسي السابق الذي أطلق حزب (تونس الإرادة الجديد) إن وضع البرلمان لا يتماشى مع خطورة التحديات التي تواجه البلاد، مشيرا إلى ضرورة جلوس جميع الأطراف في تونس للبحث عن كل الأساليب التي تتمكن من ولادة حكومة وحدة وطنية.

وأضاف المرزوقي إذا لم تجتمع الطبقة السياسية يمكن تجاوزها والبحث عن حلول خارج المنظومة الديمقراطية ، مشددا على أنه يكمن اللعب بورقة الإرهاب من خلال تحريك بعض الأطراف الخارجية التي تريد التآمر على تونس على حد قوله.

وتشهد عدة مدن في تونس منذ الأحد الماضي احتجاجات مستمرة لعاطلين يطالبون بفرص عمل وبتحقيق التنمية.