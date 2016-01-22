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"الطقس البارد" يدفع أسعار النفط للارتفاع 6 في المئة

22/1/2016

أسعار النفط ترتفع 6 بالمئة مع موجة طقس بارد

دفعت حرارة الطقس المتدنية أسعار النفط  للارتفاع بأكثر من ستة في المئة (الجمعة) في ظل موجة برد عززت الطلب على زيت التدفئة في الولايات المتحدة وأوربا، إلا أن الأسعار لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها منذ عام  2003 .

وتتجه أسعار العقود الآجلة للخام نحو تحقيق أول مكاسبها الأسبوعية منذ بداية العام لكن بعض المحللين يقولون إنه لم يحدث أي تغير في العوامل الأساسية المتمثلة في تجاوز المعروض للطلب بكثير ونمو مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية.

و صعد سعر خام القياسي العالمي مزيج برنت 1.92 دولار إلى 31.17 دولارا للبرميل بعدما سجل أدنى مستوى له منذ عام 2003 هذا الأسبوع حين بلغ 27.10 دولارا للبرميل مع اتجاهه لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على ستة بالمئة ، فيما ارتفع الخام الأمريكي 1.59 دولار إلى 31.12 دولارا للبرميل.

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