البث الحي
منوعات

الحكومة المغربية تمنع مسيرة لمعلمين يطالبون بالتوظيف

22/1/2016

مسيرة سابقة لمعلمين محتجين ـ رويترز

قالت الحكومة المغربية أمس الخميس إنها ستمنع مسيرة لمعلمين تحت التدريب يطالبون بوظائف يعتزمون القيام بها يوم الأحد المقبل في الرباط.

وقال بلاغ للحكومة المغربية، عقب انعقاد اجتماعها الاسبوعي، إنها لن تسمح بتنظيم أية مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجاري بها العمل، وإن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون.

وبدأ المعلمون المتدربون في المغرب قبل أكثر من أسبوعين احتجاجات واسعة على قرارين يلغي الأول حقهم في التوظيف مباشرة بعد انتهاء فترة تدريبهم، والثاني يقلص نسبة المنحة المخصصة لهم الى أقل من النصف.

وقال معلمون وناشطون حقوقيون إن عددا من اعتصامات المعلمين المحتجين تحولت إلى عنف شديد أسفر عن عدد من الجرحى.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن أدلة جمعتها "تشير إلى أن الشرطة استخدمت قوة مفرطة إلى حد كبير في انزكان (قرب أغادير في جنوب المغرب).. إذ هاجمت المتظاهرين السلميين بهراوات مطاطية وعصي خشبية وفي بعض الحالات رمتهم بالحجارة مما ترتب عنه جرح العشرات، كما أصيب بعض المتظاهرين بجروح خطيرة في الرأس تطلبت عناية طبية طارئة".

وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد الأسبوع الماضي في البرلمان إن قوات الأمن "تدخلت في احترام تام للقانون" مضيفا أنه "تم تسجيل حالة واحدة لعنف شديد"، وإن وزارته فتحت تحقيقا حولها.

وأكد حميد هرامة، وهو معلم متدرب ومنسق لجنة الاعلام للمعلمين المحتجين في الرباط،  أنه رغم قرار المنع فإن المعلمين سيتظاهرون يوم الأحد.

وأضاف لوكالة رويترز "سنخرج وننظم مسيرتنا لأن مطالبنا عادلة ومشروعة والحكومة بمنعها هذا تخرق الدستور المغربي الذي صوت عليه الشعب بالأغلبية".

ودعت الحكومة المغربية غير مرة المعلمين إلى العودة إلى عملهم  حتى لا تضيع عليهم السنة، وأكدت أنه لا تراجع عن القرارين اللذين أثارا احتجاج المعلمين.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

حقوقيون: فرنسا تمد البساط الأحمر لدكتاتور

إبمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي في لقاء سابق بفرنسا-أرشيفية (الاناضول)