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280 ألف إسترليني تعويضاً لبريطانية عن وجبة كبدة فاسدة

21/1/2016

ربع مليون استرليني تعويض عن وجبة فاسدة

قضت محكمة بريطانية بإلزام أحد المطاعم  بمدينة أدنبره عاصمة مقاطعة اسكتلندا بدفع 250 الف استرليني لسيدة اصيبت بتسمم غذائي بعد تناولها وجبة عشاء  فاسدة مع زوجها وأصدقائها داخل هذا المطعم .

كما قررت المحكمة تعويضها ب  30 الف استرليني إضافية  نظير عدم قدرتها على الالتحاق بالعمل في المستقبل نتيجة الآم المعدة والمعاناة التي سببتها لها تلك الوجبة الفاسدة ،وفي مقابل تكاليف الطعام والمكملات الغذائية التي اضطرت أن تعيش عليها نتيجة لإصابتها بهذا الميكروب والتي ستواصل بها حياتها في المستقبل

وكانت السيدة وتدعي تراسي راي قد ذهبت لتناول العشاء مع زوجها وأصدقاءها وتناولت كبد الدجاج وسلطة البنجر ولكنها أصيبت بتسمم والتهاب في القولون العصبي وترتب على هذا أن معدتها لم تعد تتحمل تناول أنواع معينة من الأطعمة .

ووفقا لصحيفة سكوتسمان البريطانية فإن هذه السيدة قامت برفع دعوى قضائية ضد المطعم ،وقالت الصحيفة إن تلك الدعوى استغرقت وقتا طويلا في المحاكم وذلك بسبب محاولة محلفي المحكمة التأكد من الأضرار الصحية التي وقعت على السيدة صاحبة الدعوى .

 

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