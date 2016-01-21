2015 أكثر الأعوام سخونة على الإطلاق

أوضح تقرير حديث أعده المعهد البريطاني للأرصاد الجوية (ميت أوفيس) أن عام 2015 حطم الأرقام القياسية ليسجل كأكثر الاعوام سخونة على الاطلاق منذ بدء قياس درجات الحرارة في عام 1850.

وأظهر التقرير بحسب ما نشرته صحيفة الغارديان، أن متوسط درجات الحرارة العالمية في عام 2015 سجل زيادة قدرها 0.75 درجة مئوية عن متوسط درجات الحرارة التي سجلت على المدي الطويل خلال الفترة من عامي 1961 و 1990، بارتفاع كبير أيضا عن الزيادة التي سجلت في عام 2014 بنحو 0.57 درجة مئوية، والتي كانت قد سجلت بدورها رقماً قياسياً في هذا العام.

ويتوقع المعهد البريطاني للأرصاد الجوية أن يحطم عام 2016 رقماً قياسياً جديداً، ما يعني كسر الارقام القياسية لدرجات الحرارة العالمية لثلاث سنوات متتالية.

وحذر خبراء من أن الزيادة الكبيرة التي تسجلها درجات الحرارة العالمية سنوياً تنبئ بمخاوف متنامية ازاء الاحتباس الحراري العالمي وأثاره الضارة على المناخ، ما يدعو بشدة لضرورة تنفيذ التعهدات المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية والتي اتفقت عليها حكومات دول العالم خلال مؤتمر المناخ بباريس في ديسمبر الماضي.

واجتاحت موجات حرارة عالية كلا من الصين وروسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأجزاء من أمريكا الجنوبية على مدار العامين الماضيين، فيما أثر التغير المناخي على بريطانيا، التي شهدت هطول كميات قياسية من مياه الأمطار في ديسمبر الماضي وتسببت في حدوث فيضانات مدمرة في أنحاء عديدة من البلاد.

وتلزم اتفاقية باريس حول المناخ دول العالم بالحد من الانبعاثات الكربونية للحفاظ على درجات الحرارة بأقل من درجتين مئويتين، أو درجة واحدة ونصف إذا أمكن، لتجنب الاثار المناخية الخطيرة واسعة النطاق.