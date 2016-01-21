وزراء دفاع غربيون يتعهدون بتكثيف القتال ضد تنظيم الدولة

تعهد وزراء دفاع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأربع دول أخرى امس الأربعاء بتكثيف القتال ضد تنظيم الدولة في مسعى للاستفادة من الانتصارات التي تحققت ضد "التنظيمات المتشددة المسلحة" في ميدان المعركة في الآونة الأخيرة.



وفقد تنظيم الدولة السيطرة على مدينة الرمادي في غرب العراق الشهر الماضي في انتصار كانت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة تسعى إليه .

لكن منتقدين بينهم أعضاء في الكونغرس الأمريكي يقولون إن الاستراتيجية الأمريكية لا تزال ضعيفة جدا وتفتقر للدعم العسكري الكافي من الدول العربية السنية الحليفة.



وتراجعت الدول العربية بشكل كبير عن الاشتراك في الحملة الجوية ضد التنظيم الدولة منذ العام الماضي لتنضم إلى تحالف تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن.





وقال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر في مؤتمر صحفي بعد المباحثات التي عقدت بباريس بين الأعضاء "الأساسيين" في التحالف العسكري الذي يضم أيضا ألمانيا وإيطاليا وأستراليا وهولندا "اتفقنا على انه يتعين علينا جميعا عمل المزيد."



وقال مسؤول دفاعي أمريكي طلب عدم ذكر اسمه إن الولايات المتحدة تتطلع لمساهمات إضافية لقوات العمليات الخاصة من جانب الحلفاء.

وأشار المسؤول إلى وجود استعداد من المساهمين الرئيسيين لبحث توفير المزيد من مدربي الشرطة والجيش حسب الحاجة.



وجدد الوزراء الغربيون في بيان مشترك التزام حكوماتهم بالعمل مع التحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة "لتسريع الحملة وتكثيفها."