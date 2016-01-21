" ميسي" يبحث عن طفل عراقي ارتدى قميصه من البلاستيك

ميسي يبحث عن طفل عراقي

أفادت وسائل إعلام إسبانية أن نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي يبحث عن طفل يرجح أنه عراقي، انتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يلبس قميصا مصنوعا من البلاستيك باللونين الأبيض والأزرق يحمل اسمه (ميسي) ورقم عشرة الذي يلعب به ميسي الحاصل على لقب افضل لاعب في العالم للمرة الخامسة في عام 2015

وكانت صحيفة فاناتيك قد نشرت نقلا عن مدونة تركية صور هذا الطفل العراقي وهو يرتدي قميص ميسي المصنوع من اكياس البلاستيك و أفادت بأنه عراقي وينحدر من محافظة دهوك الواقعة في إقليم كردستان العراق شمال البلاد، وهي من المناطق الفقيرة التي شهدت نزوح آلاف العراقيين إليها هروبا من جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية" في المناطق المجاورة

،وخصصت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الكتالونية مقالا لهذا الطفل ،وقالت إن ميسي كلف صحفيين ووكلاء للبحث عنه، ونشر ميسي في 16 يناير الجاري على حسابه على موقع تويتر الذي يتابعه أكثر من 700 ألف شخص، صورة الطفل، مرفقا إياها بعبارة "طفل في العراق" ، كما نشر تغريدة أخرى "نبحث عن هذا الطفل، نريد أن نقدم شيئا خاصا له..