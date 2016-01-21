البث الحي
منوعات

منظمة التعاون الإسلامي تدعو لتهدئة التوتر السعودي الإيراني

21/1/2016

وزير الخارجية السعودي – عادل الجبير

دعت منظمة التعاون الإسلامي (الخميس) لوحدة صف المسلمين لمواجهة الإرهاب. ، وتهدئة التوتر بين السعودية وإيران ، وأشارت إلى أن تأزم العلاقات بين بعض الدول الأعضاء يسهم في تعميق الشروخ في الكيان السياسي الإسلامي.

وقال الأمين العام للمنظمة إياد مدني  إن ذلك التأزم  "يكرس الاصطفافات السياسية والمذهبية التي تبعدنا  عن الجهات الحقيقية التي تحدد مصير دولنا وشعوبنا، فما حدث خلال الأيام القليلة الماضية من عمليات إرهابية بشعة استهدفت عددا من دولنا الأعضاء :أفغانستان وتركيا وبوركينا فاسو والكاميرون وليبيا ومالي … يدعونا للمزيد من التنسيق والتعاون في إطار مقاربة إسلامية تنأى عن الحسابات الضيقة وتمكننا من استئصال الارهاب."

من جانبه قال وزير الخارجية السعودي متحدثا في الاجتماع الطاريء لمنظمة التعاون الإسلامي الذي دعت الرياض لعقده إن الهجمات على البعثات الدبلوماسية للمملكة ليست حادثا معزولا وإن طهران لم تبذل جهدا كافيا لوقفها.

وأضاف الجبير إن مسؤولية الدولة المضيفة هي اتخاذ إجراءت وليس إصدار بيانات تهدف إلى توجيه اللوم بدلا من تقديم حماية عملية للبعثات الدبلوماسية.

ومن جانب آخر أعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي – على هامش الاجتماع – عن أمله ألا تتصاعد التوترات بعد هذا الاجتماع وأن  يقوم المؤتمر بدوره في تهدئة الوضع. لكنه أشار إلى أن دولا – لم يسمها – لا يعجبها ذلك، وقال إنها تفضل التوتر الذي لا يخدم مصالح أحد – بحسب قوله. 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

حقوقيون: فرنسا تمد البساط الأحمر لدكتاتور

إبمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي في لقاء سابق بفرنسا-أرشيفية (الاناضول)