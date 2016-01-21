مقدونيا تعيد فتح حدودها مع اليونان أمام اللاجئين

أعادت مقدونيا فتح حدودها مع اليونان ( الخميس) أمام اللاجئين وذلك بعد 48 ساعة فقط من إغلاقها وذلك حسبما ذكرت الإذاعة اليونانية نقلا عن الشرطة.

وأشارت الإذاعة إلى أن مقدونيا ستسمح للاجئين القادمين من العراق وسوريا وأفغانستان عبر اليونان بعبور الحدود المقدونية وستعيد لاجئين قادمين من دول أخرى مثل باكستان إلى اليونان.

وقال شهود عيان إن نحو ألف لاجئ احتشدوا على الجانب اليوناني من معبر مدينة "إدومني" على شريط السكك الحديدية على الحدود بين اليونان ومقدونيا انتظارا للسماح لهم بمواصلة رحلتهم.