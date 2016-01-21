مسلحون يفجرون مطعما بمقديشو، وحركة الشباب تتبنى الحادث

انفجار في مطعم بالعاصمة الصومالية – أرشيف

اقتحم مسلحون مطعما شهيرا على شاطيء العاصمة الصومالية مقديشو (الخميس) وفجروا سيارتين ملغومتين واشتبكوا مع جنود تابعين للحكومة.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم على مطعم بيتش فيو كافيه على شاطيء ليدو الشهير بالعاصمة.

وقال عبد العزيز ابو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في الحركة "نحن في الداخل ونسيطر على المقهى. يوجد العديد من الضحايا داخل المقهى وخارجه."

وقالت الشرطة إن مقاتلي الشباب فجروا السيارة الأولى وقت الغروب ووقع الهجوم الثاني الذي قال شهود إنه سمع في قلب المدينة بعد الأول بساعة تقريبا بعدما ضرب جنود حكوميون طوقا على المطعم.