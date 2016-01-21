كيري: محادثات السلام السورية في جنيف الاثنين المقبل

وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" – أرشيف

أكد وزير الخارجية الاميركي "جون كيري" الخميس في دافوس أن مفاوضات السلام بين النظام السوري وقسم من المعارضة برعاية الامم المتحدة ستبدأ الاثنين في جنيف .

وقال كيري في لقاء مع رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتانياهو" على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس، إن توجيه "الدعوات قد يستغرق يوما أو يومين لكن لن يكون هناك تأخير. ستبدأ العملية في 25 يناير، وسيجتمعون، وسنرى أين وصلنا حتى الان".

وسيشارك في هذه الجولة من المفاوضات مندوبون عن النظام السوري، ومندوبون عن مجموعات المعارضة السورية، برعاية الموفد الخاص للأمم المتحدة لسوريا "ستافان دي ميستورا".

وشكلت دمشق وفدها المفاوض إلى لقاء جنيف التفاوضي مع المعارضة المرتقب في جنيف في نهاية الشهر الحالي، وسط احتمال تأخير تلك المفاوضات نتيجة الخلاف على اعتماد اسماء ممثلي المعارضة.

وفي الشهر الماضي أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة من اجتماع عقد في الرياض ، ضم اطيافا مختلفة من المعارضة السورية، وفدها للمباحثات، وقد ضم محمد علوش، المسؤول السياسي في "جيش الاسلام"، والذي تعارض وجوده في التشكيلة التفاوضية كلا من دمشق وموسكو .