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كيري: محادثات السلام السورية في جنيف الاثنين المقبل

21/1/2016

جون كيري – رويترز

أكد وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" اليوم الخميس في دافوس أن مفاوضات السلام بين النظام السوري وقسم من المعارضة برعاية الامم المتحدة ستبدأ الاثنين في جنيف – بحسب رويترز .

وقال كيري في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس، إن توجيه "الدعوات قد يستغرق يوما أو يومين لكن لن يكون هناك تأخير. ستبدأ العملية في 25 يناير، وسيجتمعون، وسنرى أين وصلنا حتى الأن".

وسيشارك فيها مندوبون عن النظام السوري، ومندوبون عن مجموعات المعارضة السورية، برعاية الموفد الخاص للأمم المتحدة لسوريا "ستافان دي ميستورا".

وشكلت دمشق وفدها المفاوض إلى لقاء جنيف التفاوضي مع المعارضة ، وسط احتمال تأخير تلك المفاوضات نتيجة الخلاف على أسماء ممثلي المعارضة.

وسيكون على رأس الوفد، ممثل سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري ويشرف عليه كل من نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ، كما يضم الوفد ثلاثة دبلوماسيين  من وزارة الخارجية وثمانية من كبار المحامين".

ويأتي تشكيل وفد الحكومة السورية غداة إعلان الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة من اجتماع عقد في الرياضالشهر الماضي ، ضم أطيافا مختلفة من المعارضة السورية، وفدها للمباحثات، وضم محمد علوش، المسؤول السياسي في "جيش الاسلام"، الفصيل المقاتل الذي تعتبره كل من دمشق وموسكو "إرهابيا".

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