كلب يضحي بنفسه لإنقاذ مالكته من عضة "كوبرا"

أرشيفية

استقرت حالة الكلب "ديكستر" الذي أنقذ مالكته من ثعبان "كوبرا" خارج منزلها في قرية "كليفيويل" بالقرب من مدينة "كيب تاون" بجنوب أفريقيا .

لم يكن هناك أي شيء يشير إلى أن "تريسي جاكوبس " مالكة الكلب كانت على وشك أن تدوس بقدمها على ثعبان كوبرا في المرآب الخاص بمنزلها في كليفيويل شمال كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وقالت جاكوبس في تصريحات صحفية الأربعاء "عندما ترجلت من السيارة رأيت الثعبان".

وتابعت أن الكلب ديكستر " دخل في قتال مع الثعبان واستطاع دفعه خارج المرآب"، مضيفة أنه تمكن من قتل الثعبان إلا أنه تعرض للعض خلال المعركة.

وأوضحت جاكوبس " التقطت الثعبان وأرسلت صورته إلى زوجي الذي هاتفني وأخبرني أنها كوبرا وأنه يجب علىّ أن أتوجه إلى الطبيب البيطري في الحال".

وأشارت جاكوبس إلى أنها عندما وصلت إلى المستشفى كان لون الكلب أرجواني أزرق ولا يستطيع التنفس.

وأضافت أنه بحلول الأربعاء، كان ديكستر قادرا على التجوال والمشي في المستشفى.

وقالت جاكوبس "ليس بإمكاني شكره بما يكفي لإنقاذه حياتي … إنه كلب رائع ومقاتل".

وقال الطبيب البيطري الذي قام بإجراء الفحص إن فرصة بقاء ديكستر على قيد الحياة هي 50%، وأوضح الطبيب أن "كليتيه لا تعملان ومعدل ضربات القلب آخذ في الانخفاض وأنه لا يستطيع التنفس من تلقاء نفسه ".