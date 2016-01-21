قبل حلول ذكرى "25 يناير" ، القاهرة خاضعة للقيود الأمنية

تشهد العاصمة المصرية القاهرة حملة أمنية مشددة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

ووفقا لرويترز فقد نفذت الشرطة في الأيام الأخيرة حملات تفتيش واسعة لشقق سكنية خاصة في وسط القاهرة قرب ميدان التحرير الذي كان مركز أحداث الثورة المصرية.

ويقول محللون ونشطاء إن الحملة تكشف عن تنامي القلق الأمني منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

وكان معرض "آرت هاوس الفني "و"دار ميريت للنشر" في وسط القاهرة من بين بعض الأماكن التي داهمتها قوات الأمن أو أغلقتها في الأسابيع الأخيرة .