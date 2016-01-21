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قبل حلول ذكرى "25 يناير" ، القاهرة خاضعة للقيود الأمنية

21/1/2016

تشهد العاصمة المصرية القاهرة حملة أمنية مشددة  هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

ووفقا لرويترز فقد نفذت الشرطة في الأيام الأخيرة حملات تفتيش واسعة لشقق سكنية خاصة في وسط القاهرة قرب ميدان التحرير الذي كان مركز أحداث الثورة المصرية.

ويقول محللون ونشطاء إن الحملة تكشف عن تنامي القلق الأمني منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

وكان معرض "آرت هاوس الفني "و"دار ميريت للنشر" في وسط القاهرة من بين بعض الأماكن التي داهمتها قوات الأمن أو أغلقتها في الأسابيع الأخيرة .

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