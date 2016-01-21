في دافوس، الصيد: تونس تعيد رسم ملامح الاقتصاد

قال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد إنه تم إعداد وثيقة توجيهية لرسم أهم ملامح الاقتصاد التونسي في المستقبل، وإيجاد منوال تنمية جديد يرتكز على الاهتمام بالجهات الداخلية في البلاد وتنميتها، والتخلي عن المركزية، لافتا إلى أنه تم توسيع نطاق التشاور والحوار مع جميع الكيانات والأحزاب السياسية .

وبعد اندلاع احتجاجات استمرت قرابة أسبوع أقيل على إثرها مسؤول رسمي في ولاية القصرين ، أشار الصيد خلال حواره ضمن فعاليات منتدى دافوس في سويسرا إلى أن هناك مناطق في تونس لم تجد الرعاية المناسبة خلال فترات الحكم السابقة .

وأعرب الصيد عن رضاه عن عملية الانتقال الديمقراطي التي حدثت في تونس بعد ثورة الياسمين لما شهدته البلاد من انتخاب برلمانية وتعديل وزاري، مشيرا إلى أن دور الحكومة هو تفعيل كل ما جاء في مواد الدستور.

وقال رئيس الوزراء التونسي إن حكومته عندما تولت مسؤوليتها واجهتها عدة تحديات أهمها التحدي الأمني والاجتماعي و الاقتصادي .