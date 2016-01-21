البث الحي
منوعات

في دافوس، الصيد: تونس تعيد رسم ملامح الاقتصاد

21/1/2016

قال رئيس الوزراء  التونسي الحبيب الصيد إنه تم إعداد وثيقة توجيهية لرسم أهم ملامح الاقتصاد التونسي في المستقبل، وإيجاد منوال تنمية جديد يرتكز على الاهتمام بالجهات الداخلية في البلاد وتنميتها، والتخلي عن المركزية، لافتا إلى أنه تم  توسيع نطاق التشاور والحوار مع جميع الكيانات والأحزاب السياسية .

وبعد اندلاع احتجاجات  استمرت قرابة أسبوع أقيل على إثرها مسؤول رسمي في ولاية القصرين ، أشار الصيد خلال حواره ضمن فعاليات منتدى دافوس في سويسرا  إلى أن هناك مناطق في تونس لم تجد الرعاية المناسبة خلال فترات الحكم السابقة .

وأعرب الصيد عن رضاه عن عملية الانتقال الديمقراطي التي حدثت في تونس بعد ثورة الياسمين  لما شهدته البلاد من انتخاب برلمانية وتعديل وزاري،  مشيرا إلى أن دور الحكومة هو تفعيل كل ما جاء في  مواد الدستور.

وقال رئيس الوزراء التونسي إن حكومته عندما تولت  مسؤوليتها واجهتها  عدة تحديات أهمها التحدي الأمني والاجتماعي و الاقتصادي .

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

حقوقيون: فرنسا تمد البساط الأحمر لدكتاتور

إبمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي في لقاء سابق بفرنسا-أرشيفية (الاناضول)