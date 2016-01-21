في بيرو..يراقبون إلقاء القمامة باستخدام النسور

نسر مزود بكاميرا " أرشيف"

في محاولة لمنع إلقاء النفايات في ضواحي العاصمة ليما قامت السلطات في بيرو بتركيب أجهزة تعمل بالنظام العالمي لتحديد المواقع (جي.بي.إس) وبكاميرات حديثة في أجسام النسور لرصد ضواحي العاصمة من أعلى.



ووفقا لبرنامج (نسور المراقبة) تم تدريب عشرة نسور وتجهيزها بأحزمة صنعت خصيصا لهذا الغرض وقد بدأت مهامها بالفعل.



وقال المدرب الفريدو كوريا "معظم الناس لديهم صورة سلبية عن النسور عموما ترتبط بالوفيات وبأمور سلبية".



وأضاف "إنهم لا يدركون أن النسور تلعب دورا في غاية الأهمية في الطبيعة لا سيما في ليما حيث تساعد بصورة كبيرة في رصد كميات كبيرة من القمامة التي تلقى بصورة غير مشروعة".