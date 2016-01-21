فيديو: احتجاجات طلابية بعد انتحار طالب هندي بسبب التمييز

تواصلت ( الخميس) احتجاجات الطلاب في جامعة حيدر آباد الهندية والتي اندلعت عقب انتحار طالب شنقا ، بسبب ما وصف بالمعاملة التميزية ضده من جانب إدارة الجامعة .

كانت الشرطة المحلية قالت إنه وردتها شكاوى تقول إنه تم دفع الطالب للانتحار بسبب تصرفات أحد الوزراء في الحكومة المحلية ، إضافة إلى بعض المسؤولين بالجامعة.

كان الطالب روهيت فيميولا 26 عاما قد شنق نفسه داخل حرم جامعة حيدر أباد الأحد الماضي ، بعد أسبوعين من حظر دخوله إلى سكن تابع للجامعة مع أربعة طلاب آخرين. و ينتمون جميعا إلى طائفة الداليت التى تعاني من التمييز حيث تقع فى المكانة الأدنى من شرائح المجتمع الهندى.

فيما قالت إدارة الجامعة إنه تم حظر دخول الطلبة إلى مقر الإقامة الجامعي، وسط اتهامات بأنهم هاجموا أعضاء الجناح الطلابى التابع لحزب بهارتيا جاناتا القومى الهندوسى الحاكم أثناء احتجاج داخل الحرم الجامعى فى أغسطس الماضي.

وتحظر القوانين الهندية التمييز ضد الداليت، غير أن هذا التمييز لا يزال يمارس فى بعض أنحاء الهند خاصة المناطق النائية.