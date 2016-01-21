شاهد: نتنياهو يزعم علاج سوريين في مستشفيات إسرائيلية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المستشفى الميداني التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بهضبة الجولان عالج جرحى اللاجئين السوريين ،وقال في حوار صحفي على هامش مشاركته بالمنتدي الاقتصادي العالمي بدافوس إن إسرائيل رفضت تصوير من تمت معالجته من السوريين في المستشفيات الإسرائيلية حتى لا يتم قتله.

واعتبر نتنياهو أن هناك أوجه شبه بين تنظيم الدولة وإيران قائلا "كلاهما يسعي لإقامة الخلافة ولكن إيران تريد إقامتها على مراحل "

وأشار نتنياهو إلى أن عددا ممن التحق بتنظيم الدولة من عرب إسرائيل أقل من عدد السوريين الذين التحقوا به وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل والدول الإسلامية السنية ليسوا على طرفي نقيض "

وعند سؤاله عن المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني قال "الفلسطينيون لديهم حكومة وسلطة ولكن هناك من أمثالي من يريدون إيجاد حل للقضية ولكنهم لا يريديون أن يسلموا الأراضي للفلسطينيين لتستخدم من قبل المتطرفين على حد زعمه لشن هجمات ضد إسرائيل " وتابع " لابد من حل هذا الامر بالمفاوضات والاعتراف أولا بالدولة اليهودية "

واضاف "كنت اعتقد ان حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيمكننا من حل الصراع العربي الإسرائيلي ولكنني اكتشفت ان توثيق العلاقات مع العالم العربي سيمكننا من حل القضية الفلسطينية "

يذكر ان عدد الشهداء الفلسطينيين منذ اكتوبر الماضي قد زاد عن 160 شهيدا ،على خلفية المستوطنيين المتطرفين باقتحام المسجد الاقصى بصحبة الشرطة الاسرائيلية،وهو ما وصف بانه اخطر عدوان على المسجد الاقصى منذ عام 1967