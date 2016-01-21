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شاهد :مقتل سبعة وإصابة 20 في تفجير انتحاري بكابول

21/1/2016

قال مسؤولون إن انتحاريا يقود سيارة ملغومة استهدف عربة فان تقل صحفيين يعملون بقناة تلفزيون أفغانية خاصة امس الأربعاء (20 يناير) في ساعة الذروة المسائية قرب مبنى البرلمان والسفارة الروسية في كابول مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص.
 
 
ويعتبرهذا الهجوم الأحدث ضمن سلسلة هجمات انتحارية في العاصمة تتزامن مع جهود جديدة لإحياء عملية السلام مع مسلحي طالبان التي انهارت في يوليو تموز.
 
وقال قائد شرطة كابول عبد الرحمن رحيمي للصحفيين إن الانتحاري استهدف عربة تملكها شركة تعمل مع قناة تلفزيون طلوع نيوز وهي أول قناة إخبارية أفغانية تبث على مدار الساعة. ولم يذكر رحيمي عدد من  قتلوا أو أُصيبوا ممن كانوا بالسيارة.
وأكدت وزارة الصحة العامة إصابة 20 شخصا في الهجوم. وقالت السفارة الروسية إن أيا من العاملين فيها لم يصب بأذى.

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