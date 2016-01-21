شاهد … محاضرة للشيخ الحويني في شرح علوم الحديث

قال الداعية الإسلامي المصري الشيخ أبو إسحاق الحوينى إن علم الحديث بأكمله كان مبنياً على الإسناد، مشيرا إلى أن الأجيال نشأت على جلالة كتاب البخاري.

وأضاف الداعية الإسلامي في محاضرته ضمن سلسلة محاضرات شرح كتاب " الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث" أن الذين اعترضوا على كتاب البخاري لا يعتمدون على الإسناد.

وأوضح الحويني أنه عند الحاجة لمعرفة الحديث الصحيح أو الضعيف لابد أن يلجأ الشخص للإسناد والرجوع لحكم المعلقات في صحيح البخاري ، مضيفا أنه لايجوز أخذ حكم شرعي من حديث ضعيف، كما لا يجوز أخذ أو استنباط من الحديث إلا عن الرسول صلى الله علية وسلم .