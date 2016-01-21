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شاهد: حشود في شوارع غانا احتجاجا على زيادة الأسعار

21/1/2016

تدفقت حشود في غانا إلى الشوارع للمشاركة في مظاهرات حاشدة احتجاجا على ارتفامن المواطنين ع الأسعار و التعديلات الضريبية الباهظة التي فرضتها الحكومة على المواطنين .

وتأتي هذه الاحتجاجات تلبية لدعوة اتحاد نقابات العمال في غانا بتشكيل مظاهرات للاحتجاج على ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والبترول في البلاد.

وحمل المتظاهرون لافتات مناهضة للقرارات الحكومية برفع أسعار الوقود والغذاء والخدمات في أنحاء البلاد وطالب المتظاهرون بتوفير سبل أكثر عدلا للحياة – بحسب وصفهم .

ويشكو المتظاهرون من تقديم الحكومة لضرائب جديدة وارتفاع الضرائب الحالية، يذكر أن أسعار المياه زادت بنسبة 67 بالمئة خلال ديسمبر الماضي، بينما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 59 بالمئة.

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