شاهد: "القلوب الرحيمة" بالمغرب تبحث عن مشردين لإيوائهم

في ليلة باردة من ليالي طنجة شمالي المغرب يقوم الأعضاء والعضوات في جمعة "القلوب الرحيمة" بالاستعداد لمساعدة المشردين والمتسولين والباحثين عن العبور إلى الضفة المقابلة في أوروبا.

المسؤولون في الجمعية قالوا إن أغلب حالات الهجرة تنتهي بالفشل، مما يضطر هؤلاء إلى التسول وافتراش الأرض بجوار المساجد، وهو الأمر الذي يدفع القائمين على الجمعية لمساعدتهم.

وقالت الجمعية في بيان على صحفتها على "فيسبوك" إن الجمعية تطلق الليلة الثامنة عشرة من سلسلة برنامج الليالي التضامنية الشتوية في نسختها الخامسة لتقديم شتى انواع الخدمات الميدانية للمنسيين , الذين لا مأوى لهم، ويعيشون في العراء.

وأضاف البيان أن الجمعية تقدم الإسعافات الأولية , والوجبات الساخنة , والملابس الدافئة والاغطية في محاولة لتخفيف معاناتهم وانتشالهم من العيش في العراء.

وناشدت الجمعية كل أصحاب الضمائر الحية, المساندة المادية والمعنوية، والتبرع بالملابس المستعملة والمساهمات العينية لإطعام الجوعى.

ويشار إلى أن جمعية القلوب الرحيمة أقامت سلسلة من الليالي التضامنية، والتي أطلقتها الجمعية منذ خمس سنوات مضت، حيث تستمر طيلة فصلي الخريف والشتاء مع انخفاض درجة الحرارة واشتداد قساوة البرد.