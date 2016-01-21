شاهد :العاهل السعودي والرئيس الصيني يفتتحان مصفاة نفطية

استضاف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الصيني الزائر شي جين بينغ امس الأربعاء في قصر المربع التاريخي في الرياض في اليوم الأول لزيارته للمملكة.

وأُقيم القصر في الثلاثينات بإشراف الملك عبد العزيز وتحول لاحقا إلى متحف.



وشاهد "شي" بعض المعروضات في القصر وتناول الحلوى والقهوة العربية.

وبعد الزيارة شهد الزعيمان حفل افتتاح مصفاة نفطية جديدة عبارة عن مشروع مشترك سعودي-صيني بطاقة 400 ألف برميل يوميا يسمى شركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير (ياسرف).



ويقول تجار إن المشروع الجديد سيجعل العرض أكبر من الطلب على الديزل بعد أن كان العرض شحيحا بسبب ضعف النمو الاقتصادي.