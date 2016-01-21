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شاهد :العاهل السعودي والرئيس الصيني يفتتحان مصفاة نفطية

21/1/2016

استضاف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الصيني الزائر شي جين بينغ امس الأربعاء في قصر المربع التاريخي في الرياض في اليوم الأول لزيارته للمملكة.
 وأُقيم القصر في الثلاثينات بإشراف الملك عبد العزيز وتحول  لاحقا إلى متحف.
 
 وشاهد "شي" بعض المعروضات في القصر وتناول الحلوى والقهوة العربية.
وبعد الزيارة شهد الزعيمان حفل افتتاح مصفاة نفطية جديدة عبارة عن مشروع مشترك سعودي-صيني بطاقة 400 ألف برميل يوميا يسمى شركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير (ياسرف).
 
 ويقول تجار إن المشروع الجديد سيجعل العرض أكبر من الطلب على الديزل بعد أن كان العرض شحيحا بسبب ضعف النمو الاقتصادي.

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