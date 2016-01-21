شاهد: الجنائية الدولية تحاكم قائد " جيش الرب" الأوغندي

اتهمت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي القائد السابق لما يسمى "بجيش الرب" في أوغندا دومينيك أونغوين (الخميس) بخطف الأطفال لاغتصابهم ، أو تدريبهم كجنود مشاركين في عمليات عسكرية ضد الحكومة الأوغندية.

أونغوين، نفسه والذي كان ضحية خطف في صباه، وتم تجنيده في صفوف أحد الجماعات المتمردة في أوغندا بعد ذلك – يواجه أيضا اتهامات بقتل أكثر من سبعين شخصا ، إضافة إلى مواجهته اتهامات أخرى تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وبدا أونغوين، الذي ولد في عام 1975، مريضا خلال جلسة محاكمته فيما قال محامي الادعاء بن غومبيرت إن أونغوين ساهم بشكل كبير في هجمات "مروعة" على أربعة مخيمات للمشردين المدنيين الذين كانوا قد نزحوا جراء حملة لجيش الرب في أوغندا.

وأشار المدعي إلى أن أعدادا كبيرة من السكان المدنيين من هذه المخيمات فقدوا أرواحهم جراء عمليات قتل عشوائية ، فيما تعرض بعضهم للتعذيب بطرق قاسية ، كما تم اختطاف المئات من المدنيين .