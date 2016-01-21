رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يزور مخيم الزعتري

قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة موجنز ليكتوفت أمس الأربعاء خلال زيارة لمخيم الزعتري بالأردن إنه يجب إعطاء مزيد من الاهتمام لأزمة اللاجئين السوريين و أضاف أنه يريد أن يشهد ويُقَدر بنفسه احتياجات اللاجئين.





وقال "الغرض من زيارتي بالطبع هو الحصول على معرفة أفضل بحجم المشاكل وكيف يتم التعامل معها من أجل زيادة الوعي الدولي والدعم الدولي لكل من اللاجئين والدول المضيفة التي تتحمل أعباء مالية أكبر نتيجة تدفق اللاجئين."





ومنذ فتح المخيم في يوليو 2012 يتدفق عليه آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا.



وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في 18 يناير كانون الثاني إن الأردن يستضيف حاليا أكثر من 630 ألف لاجئ سوري وهو ما يمثل عبئا ثقيلا على الموارد الطبيعية والبنية الأساسية والاقتصاد في البلاد. ويوجد نحو 110 آلاف لاجئ في مخيم الزعتري.





وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الدول المضيفة للاجئين تحتاج إلى مساعدات مالية وإنه يأمل أن يوفر مؤتمر للمانحين سيعقد في لندن في فبراير بعض الأموال.





وقال "هناك هذا المؤتمر في لندن حول سوريا بشكل خاص هذا الشهر ، وهناك مؤتمر لإعادة التوطين سيعقد في جنيف في مارس .

وستكون هناك القمة الإنسانية الواسعة في اسطنبول بتركيا في مايو أيار. وكل هذه المناسبات ستكون سلسلة مناسبات مثل الرحلة الحالية يجب أن تنبه المجتمع الدولي إلى أننا نحتاج إلى أن نقدم فعليا ما إجماليه 15 مليار دولار إضافية كل عام."